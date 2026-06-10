Девід Бекхем поділився кумедними фото своїх собак

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

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У сім’ї Девід Бекхем і Вікторія Бекхем живуть чотири собаки — Olive, Fig, Sage і Simba. Три улюбленця відносяться до породи кокер-спанієль, а ще один є кокапу — популярною сумішшю кокер-спанієля і пуделя.

Бекхеми не раз показували своїх улюбленців у соцмережах, і шанувальники давно знають, що собаки посідають особливе місце в їхньому домі. Сам Девід неодноразово говорив, що сприймає їх не просто як домашніх тварин, а як повноцінних членів сім’ї.

За словами колишнього футболіста, час, проведений з улюбленцями, допомагає йому відволіктися від напруженого графіка і відновити сили після роботи, зйомок та інших справ. Прогулянки, ігри та спілкування з собаками стали для нього важливою частиною повсякденного життя і своєрідним способом боротьби зі стресом.

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51-річний ексфутболіст поділився у своєму Instagram серією кумедних фото своїх собак Fig і Simba, які, без сумніву, підняли настрій і розчулили його підписників.

Собака Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Собака Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Собаки Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Собака Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Собака Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, останнім часом Девід Бекхем дедалі більше часу присвячує життю за містом. Колишній спортсмен захопився садівництвом і з задоволенням займається роботою на своїй ділянці. Крім того, Бекхем розводить курей, слідкує за садом і навіть опанував бджільництво. Нещодавно він показав у Мережі, як розпочинає свій день із перевірки курника.

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