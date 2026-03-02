Девід Бекхем провів перший день весни на дачі та похизувався своїми курками

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі. Не дивно, що перший день весни він провів саме там. У своєму Instagram він опублікував звідти фотозвіт.

Компанію на дачі йому склали його собаки — кокапу Сімба і кокер-спанієль Олів.

Девід Бекхем із собакою / © Instagram Девіда Бекхема

Собака Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

А також показав своїх курей, схожих на породу кохінхіна у забарвленні бафф. Вони доволі великі та з пишним оперенням. Схоже, спортсмен ними пишається.

Кури Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Кури Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Тепер, з настанням весни і тепла, Девід часто навідуватиметься на свою заміську ділянку і хвалитиметься врожаєм.

Зазначимо, зараз мода на вирощування курей уже захопила всю Британію. Люди намагаються розводити різні породи та птахів, які несуться різнокольоровими, бажано блакитними, яйцями.

Не гірше за сера Девіда Бекхема знається на справах хазяйських, пов’язаних із вирощуванням птиці, і сам король Чарльз III. Він теж уже раніше показував своїх курей.