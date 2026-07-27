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Девід Бекхем привітав батька з 78-річчям і опублікував їхні спільні фото
Спортсмен опублікував у мережі фотографії зі свого сімейного альбому.
51-річний Девід Бекхем присвятив зворушливий допис своєму батькові Теду Бекхему, який 24 липня відсвяткував 78-й день народження.
У своєму Instagram спортсмен опублікував добірку архівних та сучасних знімків, на яких він зображений разом із іменинником. На одних знімках Девід у дитинстві та юності проводить час із батьком, на інших — вже дорослий футболіст зазнімкований із Тедом під час сімейних зустрічей та важливих подій.
«З днем народження, тату! Люблю тебе! Бажаю тобі найкращого дня, ти на це заслужив!» — написав Девід під фото.
У Девіда теплі стосунки з батьками, адже вони активно підтримували його футбольні амбіції ще з самого дитинства. Тед був уболівальником «Манчестер Юнайтед» і прищепив синові любов до футболу: він сам тренував Девіда в парку, водив на матчі та записав до футбольної школи. Однак їхні стосунки не завжди були гарними, оскільки батько майбутнього легендарного футболіста був дуже вимогливим. У 2005 році Тед видав мемуари під назвою «David Beckham: My Son».
Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем похвалився врожаєм зі свого городу.