Девід Бекхем привітав молодшу сестру з днем народження і показав їхні дитячі фото
Ексфутболіст поділився в Мережі милими архівними знімками.
50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram декілька архівних сімейних фото, зроблених у 90-х. Таким чином він привітав молодшу сестру Джоанн із 44-річчям, яке вона святкувала 19 лютого.
На фото сестра з братом зазнімковані в обнімку на дивані і на пляжі. «Люблю тебе!» — написав ексфутболіст під фото.
Дружина Девіда — Вікторія — теж показала спільне фото з Джоанн, на якому вони позували в красивих вечірніх сукнях. Фото було зроблене на вечірці, присвяченій 50-річчю спортсмена.
Зазначимо, у Девіда ще є старша сестра Лінн, вона живе досить приватним життям і не є публічною персоною. Спортсмен ближчий саме з Джоанн, яка раніше працювала косметологом і перукарем, а потім зайнялася бізнесом і запустила сервіс консьєрж-послуг.
Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, що подарувала своєму чоловікові Девіду на День святого Валентина. Це досить неочікуваний подарунок.