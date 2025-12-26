ТСН у соціальних мережах

134
1 хв

Девід Бекхем у шапці Санти показав кумедне різдвяне відео, а Вікторія потішила романтикою

Сер Девід Бекхем поділився в Instagram святковим відео в різдвяний вечір.

Ольга Кузьменко
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Бекхем показав, як зрізав ялинку і встановлював її вдома, прикрашаючи святковими гірляндами саме до Різдва.

«Сер @davidbeckham демонструє нам свій найкращий образ „Кларка Грізволда“ 😂😂😂🎄🎄», — йдеться у підписі до відео (це персонаж із фільму 1989 року «Різдвяні канікули»).

Одягнений Девід у білу футболку, джинси та кардиган, а на голові у нього червона шапка Санти.

Також сім’я показала, як вони святкували Різдво та як донька Девіда і Вікторії — Гарпер — сиділа за великим дерев’яним столом і писала своє бажання на папері.

Гарпер Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Гарпер Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія поділилася ще одним милим відео, показавши, як проводить свято з сім’єю і танцює з чоловіком.

«Девід і Вікторія дарують одне одному свої найкращі поцілунки на Різдво. xxx Поцілунки від нас обох xx @davidbeckham», — написала під відео дизайнерка.

134
