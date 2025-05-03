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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Девід Бекхем відсвяткував 50-річчя: його дружина Вікторія опублікувала зворушливі кадри з чоловіком

2 травня Девіду Бекхему виповнилося 50 років. Його дружина Вікторія поділилася кількома відео на честь ювілею свого коханого чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вікторія та Девід Бекхеми

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія показала, як вони з сім’єю святкували ювілей чоловіка, опублікувавши відео в Instagram.

«З днем ​​народження, @davidbeckham… моє все ❤️ Мій найкращий друг, споріднена душа і партнер по танцям на все життя 🕺 💃 ✨ Як співається в пісні 🎶Ми починаємо і закінчуємо як одне ціле. У коханні назавжди. Ми можемо їхати разом, ах ха 🎵Я люблю тебе xxxxxxxxxx», — не стримувала емоцій Вікторія.

А ще поділилася іншим відео, де Девід зображений зовсім маленьким.

«Коли я дивлюсь це відео, я думаю: „Ух ти… як мені пощастило!!“ 😂 Ти все, про що я могла мріяти і навіть більше. З 50-річчям @davidbeckham! Я кохаю тебе і нашу чудову родину нескінченно. Ти доповнюєш мене xxx», — написала Вікторія під зворушливими дитячими і не лише знімками Девіда.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про весілля найзнаменитішої пари, яка у шлюбі вже понад 25 років.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія та Девід Бекхеми / © Getty Images

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