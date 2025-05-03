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- Шоу-бізнес
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Девід Бекхем відсвяткував 50-річчя: його дружина Вікторія опублікувала зворушливі кадри з чоловіком
2 травня Девіду Бекхему виповнилося 50 років. Його дружина Вікторія поділилася кількома відео на честь ювілею свого коханого чоловіка.
Вікторія показала, як вони з сім’єю святкували ювілей чоловіка, опублікувавши відео в Instagram.
«З днем народження, @davidbeckham… моє все ❤️ Мій найкращий друг, споріднена душа і партнер по танцям на все життя 🕺 💃 ✨ Як співається в пісні 🎶Ми починаємо і закінчуємо як одне ціле. У коханні назавжди. Ми можемо їхати разом, ах ха 🎵Я люблю тебе xxxxxxxxxx», — не стримувала емоцій Вікторія.
А ще поділилася іншим відео, де Девід зображений зовсім маленьким.
«Коли я дивлюсь це відео, я думаю: „Ух ти… як мені пощастило!!“ 😂 Ти все, про що я могла мріяти і навіть більше. З 50-річчям @davidbeckham! Я кохаю тебе і нашу чудову родину нескінченно. Ти доповнюєш мене xxx», — написала Вікторія під зворушливими дитячими і не лише знімками Девіда.
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