Девід Бекхем відсвяткував День бджіл і похизувався своєю пасікою

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

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51-річний Девід Бекхем долучився до святкування Дня медоносних бджіл і показав шанувальникам свою пасіку. Колишній футболіст опублікував у своєму Instagram відео, які вразили його шанувальників.

Він показав, який вигляд має його пасіка:

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Пасіка Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Як він використовує мед, зібраний у своїх вуликах: ним він поливає сосиски-барбекю:

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Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

І навіть як у спеціальному захисному костюмі збирає рамки з медом.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

«Сьогодні — Всесвітній день медоносних бджіл. Ці маленькі створіння роблять так багато для нашої планети… від підтримки рослин і природи до забезпечення енергією… цілком справедливо, що у них є свій власний день», — написав Девід під відео.

Зазначимо, що Девід Бекхем є затятим прихильником бджільництва й активно розвиває власну пасіку у своєму заміському маєтку в Котсуолдсі, Англія. Те, що починалося у 2020 році як звичайне домашнє хобі під час пандемії коронавірусу, переросло у серйозне захоплення і навіть повноцінний бізнес.

Раніше, нагадаємо, «український Бекхем» Валерій Харчишин перевірив, що буде, якщо полити помідори спіруліною.

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