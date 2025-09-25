Девід Бекхем замилував шанувальників фото свого собаки у футболці

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий ексфутболіст Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram фотографію, яка розсмішила й водночас розчулила його підписників. Спортсмен зазнімкований зі своїм собакою породи кокапу на руках, на тварині біла футболка з принтом.

Девід Бекхем зі своїм собакою / © Instagram Девіда Бекхема

«Сімба у футболці готова до гри „Маямі“», — написав Девід під знімком, маючи на увазі матч американського футбольного клубу «Інтер Маямі». Під публікацією шанувальники зірки написали багато захоплених коментарів, а дружина футболіста — дизайнерка Вікторія Бекхем — залишила емодзі у вигляді червоних сердець.

Зазначимо, у сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвиська Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя).

Девід Бекхем зі своїми собаками

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем зайнявся консервацією та показав, що приготував із фруктів зі свого саду. Рецепт дуже простий — його може повторити будь-який кулінар, навіть початківець.