ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Девід Бекхем замилував шанувальників фото свого собаки у футболці

Спортсмен поділився в Мережі кумедним знімком зі своїм улюбленцем.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий ексфутболіст Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram фотографію, яка розсмішила й водночас розчулила його підписників. Спортсмен зазнімкований зі своїм собакою породи кокапу на руках, на тварині біла футболка з принтом.

Девід Бекхем зі своїм собакою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем зі своїм собакою / © Instagram Девіда Бекхема

«Сімба у футболці готова до гри „Маямі“», — написав Девід під знімком, маючи на увазі матч американського футбольного клубу «Інтер Маямі». Під публікацією шанувальники зірки написали багато захоплених коментарів, а дружина футболіста — дизайнерка Вікторія Бекхем — залишила емодзі у вигляді червоних сердець.

Зазначимо, у сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвиська Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя).

Девід Бекхем зі своїми собаками

Девід Бекхем зі своїми собаками

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем зайнявся консервацією та показав, що приготував із фруктів зі свого саду. Рецепт дуже простий — його може повторити будь-який кулінар, навіть початківець.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie