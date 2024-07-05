Девід був не першим: стало відомо, з ким була заручена Вікторія Адамс до зустрічі з Бекхемом

4 липня Вікторія та Девід Бекхеми відсвяткували 25-річну річницю свого весілля. Мало хто знає, що до зустрічі з Бекхемом учасниця Spice Girls ледь не пов'язала себе шлюбом зовсім з іншим чоловіком.

Видання Daily Mail розкопало цікаву історію про Вікторію Адамс і показало фото. Вони повідомили, що дівчина була заручена електриком, якого звали Марк Вуд. Чоловік працював установником охоронної сигналізації у компанії її батька, що займалася постачанням електроніки.

Вони познайомилися, коли Вікторії було лише 14 років, коли обидва навчалися у середній школі Святої Марії в Чешанті, а пізніше навіть жили разом у розкішному сімейному будинку батьків Вікторії у Гоффс-Оук у Гартфордширі.

Марк освідчився дівчині 1994 року, коли Вікторії було 20 років, і вона тільки-но пройшла прослуховування в Spice Girls. Вона ще не була успішною і популярною. І хоча вони так і не одружилися, Вікторія почала називати себе Вікторією Адамс Вуд і навіть використовувала це ім'я публічно.

1996 року пара розійшлася, проживши разом загалом шість років. А 1998-го Вікторія та Девід Бекхем оголосили про свої заручини.

Девід та Вікторія Бекхеми у день оголошення про свої заручини / Фото: Getty Images

Обговорюючи цей розрив, Вікторія якось сказала ведучій Big Breakfast Деніз Ван Оутен: "Це була не та людина для мене, я не отримувала від цього задоволення, так що це мало закінчитися". А також заявила, що він подарував їй жахливу каблучку.

До речі, Девід Бекхем подарував Вікторії аж п'ятнадцять каблучок за їхнє спільне життя. Про деякі з них ми розповідали.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

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