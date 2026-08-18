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- Шоу-бізнес
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Девід і Вікторія Бекхеми відпочивають у місці, де 29 років тому розпочався їхній роман
Відома родина насолоджується відпусткою в Італії.
51-річний ексфутболіст Девід Бекхем та 52-річна дизайнерка й колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем вирушили у подорож до Портофіно — місце, яке посідає особливе місце в історії їхнього кохання. Подружжя повернулося до італійського міста майже через 30 років після своєї першої спільної подорожі туди.
Вікторія опублікувала фотографію з Портофіно та написала, що вони знову опинилися «там, де все почалося» у 1997 році.
Девід також опублікував відео, на якому Вікторія заходить до готелю Splendido — саме в ньому пара зупинялася під час своєї першої таємної поїздки. Тоді вони ще приховували свої стосунки від громадськості.
Майже через три десятиліття Девід і Вікторія влаштували там романтичний вечір, знову опинившись у місці, з якого почалася одна з найвідоміших історій кохання у світі шоу-бізнесу.
Цього разу Бекхеми приїхали до Портофіно всією родиною. Разом з ними канікули проводять 21-річний син Круз і 15-річна донька Гарпер. Сім’я подорожує на розкішній яхті та насолоджується відпочинком на італійському узбережжі.
Зазначимо, що Девід і Вікторія почали зустрічатися у 1997 році, а в 1999-му одружилися. За роки шлюбу у них народилося четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз і Гарпер.
Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем відсвяткував День бджіл і похизувався своєю пасікою.