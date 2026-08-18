Девід і Вікторія Бекхеми відпочивають у місці, де 29 років тому розпочався їхній роман

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Реклама

51-річний ексфутболіст Девід Бекхем та 52-річна дизайнерка й колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем вирушили у подорож до Портофіно — місце, яке посідає особливе місце в історії їхнього кохання. Подружжя повернулося до італійського міста майже через 30 років після своєї першої спільної подорожі туди.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія опублікувала фотографію з Портофіно та написала, що вони знову опинилися «там, де все почалося» у 1997 році.

Реклама

Девід також опублікував відео, на якому Вікторія заходить до готелю Splendido — саме в ньому пара зупинялася під час своєї першої таємної поїздки. Тоді вони ще приховували свої стосунки від громадськості.

Реклама

Майже через три десятиліття Девід і Вікторія влаштували там романтичний вечір, знову опинившись у місці, з якого почалася одна з найвідоміших історій кохання у світі шоу-бізнесу.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Цього разу Бекхеми приїхали до Портофіно всією родиною. Разом з ними канікули проводять 21-річний син Круз і 15-річна донька Гарпер. Сім’я подорожує на розкішній яхті та насолоджується відпочинком на італійському узбережжі.

Круз і Гарпер Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Зазначимо, що Девід і Вікторія почали зустрічатися у 1997 році, а в 1999-му одружилися. За роки шлюбу у них народилося четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз і Гарпер.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем відсвяткував День бджіл і похизувався своєю пасікою.

Реклама

Новини партнерів