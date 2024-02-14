Девід показав поцілунок, а Вікторія запостила смішне відео: Бекхеми привітали одне одного із Днем Валентина

Девід та Вікторія Бекхеми традиційно привітали одне одного з Днем святого Валентина.

Девід та Вікторія Бекхем традиційно привітали один одного з Днем святого Валентина.

Ексспортсмен опублікував фото з коханою дружиною, на якому їх зазнімковано під час поцілунку.

"Вітаю з Днем Святого Валентина чудову дружину, маму та найкращого друга. Я кохаю тебе. Я маю на увазі: "Вона мені просто сподобалася", — підписав фотографію Бекхем.

Вікторія не залишилася осторонь і, звичайно, теж привітала чоловіка зі святом усіх закоханих.

Дизайнерка опублікувала відео і показала, як її чоловік катається на атракціонах.

"З Днем святого Валентина, ковбою так сильно тебе кохаю @davidbeckham!! Цілую @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx", — підписала ролик Вікторія.

Цього року подружжя відсвяткує 25-річчя від дня свого весілля. Їхню історію кохання ми вам уже розповідали.

Читайте також: