Девід показав поцілунок, а Вікторія запостила смішне відео: Бекхеми привітали одне одного із Днем Валентина

Девід та Вікторія Бекхеми традиційно привітали одне одного з Днем святого Валентина.
Девід та Вікторія Бекхем традиційно привітали один одного з Днем святого Валентина.
Ексспортсмен опублікував фото з коханою дружиною, на якому їх зазнімковано під час поцілунку.
"Вітаю з Днем Святого Валентина чудову дружину, маму та найкращого друга. Я кохаю тебе. Я маю на увазі: "Вона мені просто сподобалася", — підписав фотографію Бекхем.
Вікторія не залишилася осторонь і, звичайно, теж привітала чоловіка зі святом усіх закоханих.
Дизайнерка опублікувала відео і показала, як її чоловік катається на атракціонах.
"З Днем святого Валентина, ковбою так сильно тебе кохаю @davidbeckham!! Цілую @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx", — підписала ролик Вікторія.
Цього року подружжя відсвяткує 25-річчя від дня свого весілля. Їхню історію кохання ми вам уже розповідали.
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