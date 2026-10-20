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- Шоу-бізнес
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Дейзі Едгар-Джонс повторила образ Ніколь Кідман десятирічної давнини
Незвичайна сукня Rodarte опинилася в центрі уваги, але через десять років після того як її носила оскароносна зірка.
Цього тижня в Нью-Йорку, під час промо-заходів до стрічки «Чуття і чуттєвість» акторку Дейзі Едгар-Джонс зазнімкували папараці. 28-річна дівчина з’явилася на вулиці в образі з колекції Rodarte сезону весна-літо 2017 року.
Сукня була без сумніву оригінальною, адже виконана з різних мереживних тканин, мала вишивку, аплікації і навіть невеликі рюші. На плечах вбрання прикрашали довгі стрічки тканини, а ось на грудях вставка з лелітками, виконана у вигляді серця.
Це вбрання Дейзі було практично ідентичним сукні, яку носила 2016 року Ніколь Кідман. Цю сукню акторка одягла на червону доріжку, коли відвідала прем’єру фільму «Лев». У дизайні вбрання помітні зовсім незначні відмінності, але воно теж виконане Rodarte.