Дейзі Едгар-Джонс відвідала прем’єру "Чуття і чуттєвість" у Дубліні і зачарувала ніжною сукнею

Дейзі Едгар-Джонс / © Getty Images

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Дейзі Едгар-Джонс прибула до Ірландії, щоб відвідати прем’єру фільму «Чуття і чуттєвість», у якому виконала головну роль.

Дівчина вийшла на червону доріжку кінотеатру Stella Cinema, де продемонструвала неймовірну сукню від британського бренду Stella McCartney вишуканого перлинного відтінку. Лаконічне вбрання мало цікавий крій і V-подібне декольте, а спідниця мала невеликий шлейф.

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Дейзі Едгар-Джонс / © Getty Images

Головною прикрасою сукні Дейзі став декор. Об’ємні деталі спадали на спину акторки і нагадували крила янгола. Інші деталі її образу лишились простими і не привертали зайвої уваги, зокрема її ніжна зачіска, ніжний макіяж і сережки з перлами.

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Роман «Чуття і чуттєвість» Джейн Остін уперше вийшов друком 1811 року. Водночас Дейзі переконана, що історія й сьогодні залишається близькою сучасній аудиторії.

«Думаю, саме в цьому я дуже добре її розумію. Я справді люблю людей і персонажів, які можуть сказати: "Я його кохаю, і ось що я відчуваю". Але мені також дуже близький образ людини, яка мовчки кохає і не отримує взаємності. Це те, що я безумовно розумію», — розповіла Дейзі.

Раніше акторка продемонструвала ще одну неймовірну сукню від британського бренду Vivienne Westwood. Сатинова сукня була з глибоким декольте та приталеним ліфом, що переходив у об’ємну спідницю з драпуванням. Сучасного акценту вбранню додав розріз на спідниці та асиметричний шлейф, що спадав додолу. Не менш ефектними були бретелі сукні — скручені стрічки, що зав’язувалися у великі банти на плечах.

Дейзі Едгар-Джонс / © Associated Press

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