Дейзі Едгар-Джонс вразила архівним образом Chloé, авторства Стелли Маккартні

Дейзі Едгар-Джонс / © Associated Press

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28-річна акторка Дейзі Едгар-Джонс відвідала прем’єру свого нового фільму «Чуття і чуттєвість» (Sense and Sensibility), яка відбулася в театрі United Artists у Лос-Анджелесі.

Для прем’єри Дейзі обрала романтичний образ — корсет із квітковим принтом і довгу шовкову спідницю фіолетового кольору. Її вбрання особливе, адже є одним із найвідоміших образів Модного дому Chloé — ансамбль створений для колекції весна-літо 1999.

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Дейзі Едгар-Джонс / © Associated Press

У той час креативною директоркою бренду була дизайнерка Стелла Маккартні. Вона обіймала цю посаду від 1995 до 2002 року. Це була бретя колекція Стелли для Chloé, а вирізнялася вона зухвалою сексуальністю і романтикою, адже дизайнерка використала квіткові мотиви, корсети, сатин і пастельні відтінки, а фасони суконь не лише підкреслювали фігуру, а й мали цікаві деталі, як от асиметричні спідниці-русалки, як у сукні Дейзі.

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Також у вбрання акторки був довгий шлейф, вишивка на рукавах корсета і шнурування на спині.

Дейзі Едгар-Джонс / © Associated Press

Разом з Дейзі на прем’єру прийшли її колежанки по фільму — Есме Крід-Майлз і Катріна Балф. Есме обрала рожеву сукню від Simone Rocha з колекції весна-літо 2027, а Катріона вийшла на червону доріжку у вишуканому вбранні від Prada.

Дейзі Едгар-Джонс, Есме Крід-Майлз, Катріона Балф / © Associated Press

Роман «Чуття і чуттєвість», написаний Джейн Остін, уперше вийшов друком 1811 року. За роки його неодноразово адаптували для кіно та телебачення, а найвідомішою стала екранізація 1995 року з Еммою Томпсон у головній ролі.

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