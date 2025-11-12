- Дата публікації
Дез-метал-співачка стала новою "Міс Світу Чилі": 27-річна красуня підкорила красою і талантом
Представниця Лас-Кондеса, яка здивувала раніше всіх своїм вокалом, стала новою королевою краси.
27-річна Ігнасія Фернандес стала сенсацією під час півфіналу конкурсу краси «Міс Світу Чилі», коли продемонструвала свій талант дез-метал-співачки. Вона, вбрана в гламурну сукню з кейп-накидкою, випромінювала силу та енергію, виконуючи одну з пісень свого гурту Decessus.
Але на цьому тріумф дівчини не закінчився, адже вона перемогла в конкурсі і стала новою «Міс світу Чилі 2025». Ігнасію коронували і тепер вона представлятиме свою країну на престижному міжнародному конкурсі «Міс світу-2026».
«Я дуже вдячна, я зовсім цього не очікувала. Підготовка зайняла багато місяців, і, чесно кажучи, я вдячна за всю підтримку і турботу, які я отримала», — прокоментувала вона.
Також зовсім скоро відбудеться конкурс краси «Міс Всесвіт», на якому Україну представить 26-річна Софія Ткачук із Рівного.