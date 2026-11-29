Христина Горняк

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Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк – прокоментувала свій виліт із романтичного реалітішоу "Холостяк-15", головним героєм якого є баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

У своєму Instagram нотаріус опублікувала допис, у якому поділилася емоціями після перегляду випуску і зізналася, що вдячна Холостяку за те, що між ними не виникло глибоких почуттів.

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"Дякую Славі за те, що не зайняв місце в моєму серці. Адже, переглядаючи зараз всі ці серії, є чітке розуміння, що з часом ця історія могла б залишити в ньому шрами", – зазначила Христина.

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Горняк зізналася, що навіть розчулилася до сліз, коли переглядала момент свого прощання з проєктом, адже прийшла на реаліті зі щирими намірами. Крім того, Христина зробила неоднозначну заяву щодо інших учасниць шоу, натякнувши, що не всі вони були вільними від стосунків.

Христина Горняк

"Я була відкрита до знайомства, щирої комунікації, нових почуттів. І була однією з небагатьох, хто не мав стосунків під час проєкту і справді була вільна серцем для чогось нового, навіть з тих, хто вчора отримав троянду", – написала нотаріус.

Христина наголосила, що її флірт із баскетболістом був щирим, як і бажання ближче з ним познайомитися. Водночас для неї важливо, щоб чоловік не знецінював її за відсутності.

Горняк також розсекретила, що до ефіру потрапила не вся її розмова з Кравцовим перед церемонією троянд. Уже тоді вона розуміла, що покине проєкт. Єдине, про що шкодує Христина, – що сама не виявила бажання піти з балу.

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Попри все, ексдружина Остапчука подякувала за отриманий досвід і побажала Холостяку бути задоволеним своїм вибором.

"Без образ. Без знецінення того, що було. Просто з повагою до себе, до іншої людини і до власних почуттів дякую за цей досвід, а Славі бажаю бути задоволеним своїм вибором. А далі час покаже, who is who! І інколи краще не виграти і бути не обраною!" – підсумувала Горняк.

Нагадаємо, у сьомому випуску проєкту “Холостяк“ В’ячеслав Кравцов попрощався одразу з двома учасницями - Христиною Горняк і Лією Енжел (Янголенко).

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