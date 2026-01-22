- Дата публікації
Діана Крюгер у чорній сорочці і білих штанях відвідала Тиждень чоловічої моди у Парижі
49-річна акторка обрала для своєї появи вбрання у класичних кольорах.
Діана Крюгер відвідала показ чоловічої колекції Ami Paris осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня чоловічої моди у Парижі.
Акторка з’явилася там у стриманому образі, у якому мала стильний вигляд. На ній була чорна шовкова сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками, яку вона поєднала з білими штанями вільного крою з широким поясом.
Вбрання Крюгер доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорною шкіряною сумкою.
У Діани було хвилясте укладання, ніжний макіяж і білі сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Діана Крюгер у креативній мінісукні побувала на відкритті кінофестивалю у Франції.