Діана Крюгер у шартрезовій сукні і з ретрозачіскою позувала на червоній доріжці

Діана Крюгер відвідала 30-й щорічний галавечір amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю. На ньому традиційно збирал кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Акторка з'явилася на івенті у шартрезовій сукні Prada з фактурної тканини, яка нагадувала помятий папір. Вбрання мало V-подібний виріз, розрізи по боках на подолі, довгий шлейф і бант на спині.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Свій лук Крюгер доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках, ретрозачіскою, макіяжем із димчато-нюдовими тінями, діамантово-смарагдовими сережками-люстрами і каблучкою.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Діана Крюгер у жакардовій сукні і з сумкою-серцем відвідала вечірку.

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