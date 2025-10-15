ТСН у соціальних мережах

Ділова білявка: Різ Візерспун у блакитному костюмі і на шпильках з’явилася у Нью-Йорку

49-річну акторку нині часто можна побачити у Нью-Йорку, адже вона займається промокампанією свого дебютного роману, написаного у разом із автором бестселерів Гарланом Кобеном.

Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун знову потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка у діловому аутфіті йшла на захід, присвячений її першому роману Gone Before Goodbye.

На зірці був блакитний костюм, що складався з однобортного жакета з чорними ґудзиками та широких штанів зі стрілками, і біла блузка з V-подібним декольте.

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Образ Різ доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою. У білявки було гарне укладання, рожева помада на губах, коричневі сонцезахисні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах та золотий ланцюжок із підвіскою на шиї.

Нагадаємо, минулого разу Різ Візерспун з’явилася на вулицях міста у вбранні кольору марсала і коричневих туфлях.

