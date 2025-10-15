- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 1 хв
Ділова білявка: Різ Візерспун у блакитному костюмі і на шпильках з’явилася у Нью-Йорку
49-річну акторку нині часто можна побачити у Нью-Йорку, адже вона займається промокампанією свого дебютного роману, написаного у разом із автором бестселерів Гарланом Кобеном.
Різ Візерспун знову потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка у діловому аутфіті йшла на захід, присвячений її першому роману Gone Before Goodbye.
На зірці був блакитний костюм, що складався з однобортного жакета з чорними ґудзиками та широких штанів зі стрілками, і біла блузка з V-подібним декольте.
Образ Різ доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою. У білявки було гарне укладання, рожева помада на губах, коричневі сонцезахисні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах та золотий ланцюжок із підвіскою на шиї.
Нагадаємо, минулого разу Різ Візерспун з’явилася на вулицях міста у вбранні кольору марсала і коричневих туфлях.