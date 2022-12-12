Діловий шик, як вечірній образ: Марго Роббі продемонструвала лук у білому костюмі

Марго Роббі продемонструвала елегантний зимовий образ, в якому поєднала білий костюм, що складався зі штанів зі стрілками та відворотами, а також двобортний жакет.

Цей образ Марго доповнила трикотажною водолазкою ніжно-кремового відтінку, замшевим тренчем бежевого кольору, який просто накинула на плечі, та червоними туфлями.

У руці акторка тримала квадратну сумку від Prada – це культова модель Re-Edition Brushed-Leather Medium Bag розроблена брендом 1995 року.

Цей гарний образ вона обрала для спеціального нью-йоркського показу фільму "Вавилон" у готелі Crosby Street, після якого також було обговорення картини та невелике інтерв'ю.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше такий же захід відбувся у Лос-Анджелесі. Тоді на Марго був шкіряний костюм зеленого кольору від Bottega Veneta з круїзної колекції 2023 року. Лук вона доповнила бежевими черевиками, коричневою трикотажною кофтою в рубчик і коричневим ременем із золотою пряжкою.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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