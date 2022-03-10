Діма Монатік написав зворушливі вірші про мир в Україні

Музикант Дмитро Монатик написав нові гарні рядки про Україну та її майбутнє. І про війну, звичайно.

Діма сам начитав свої вірші та змонтував відео, де показані гарні кадри нашої України.

"За час війни зовсім забув, але сьогодні взяв, налаштувався і згадав, що слова та думки мають силу!!! Ось, що сьогодні намагаюся поселити у себе в голові. Хочу поділитися. Хочеться вірити, що світ прийде, і ми його побачимо наяву. Важливо не забувати і пам'ятати завжди!!! Повторюся! Слова та думки мають силу. Нехай цей день і ніч будуть спокійними для України! І всі наступні. Наразі дуже складно, але важливо віру не втрачати. Кожного з нас. Все буде Україна!❤️".

У перші дні війни Росії проти України Монатік начитав вірш, який написав, супроводивши його щемким відеорядом, знятим очевидцями за два дні російських бойових дій проти України.

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