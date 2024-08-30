Дістала з архіву: Сара Джессіка Паркер одягла на знімання блузу, яку носила 24 роки тому

Це було сумбурне вбрання, але в той же час дуже, дуже в дусі Керрі.

Керрі Бредшоу — вигадана ікона стилю, якій подарувала життя Сара Джессіка Паркер. Образи цього персонажа створювала стилістка Патриція Філд.

Багато вбрань із серіалу, такі як балетна пачка або туфлі Manolo Blahnik, стали культовими, але були й досить ексцентричні стилізації. Наприклад, у 15 епізоді третього сезону серіалу "Секс і місті" Керрі Бредшоу з'являється в хаотичному образі, що включає легкий шифоновий різнокольоровий топ від Chanel, яскраві фіолетові капрі з принтом тай-дай та блакитну бандану в квіточку.

Також на акторці в тому епізоді були туфлі з відкритим носком від Fendi та темно-фіолетова сумка від Givenchy.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / фото: скриншот

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / фото: скриншот

Образ акторки був дуже незвичним і багатьом запам'ятався через це. Однак через 24 роки вона вирішила повторити цей лук. У цій же блузі Паркер помітили папараці на зніманнях серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку. Тільки тепер блузу Chanel вона носила вже у поєднанні не з капрі, а з фіолетовою спідницею міді та гламурними босоніжками від Rene Caovilla.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Через стільки років блуза знову опинилася серед реквізиту серіалу, бо, як відомо, Паркер після завершення знімань забрала собі всі костюми із серіалу і зберігала на спеціальному складі. Сама вона теж не раз позичала у костюмерній речі, щоб відвідувати в них різноманітні заходи.

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