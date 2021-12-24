Дісталися українок: серіал "Емілі в Парижі" знову влип у скандал через дурні стереотипи

22 грудня вийшов другий сезон популярного американського серіалу, але непоміченим в Україні він не залишився.

Серіал "Емілі в Парижі" — жива енциклопедія стереотипів, адже протягом усього першого сезону глядачі спостерігали, як Netflix буквально висміював спосіб життя французів, показуючи, що вони мало працюють, грубі, багато курять, їдять жаб, дуже погано ставляться до американців ну і, безумовно, мають по кілька коханок, а також не мають уявлення, що таке сексизм. Звичайно ж, творці не пропустили можливість знову приплести в образ "ідеальної" француженки берет набікринь.

Але, попри кількість кліше та обурення французів, серіал отримав величезну кількість схвальних відгуків та високий рейтинг – IMDb 7.0. Багато критиків, під час оцінювання шоу, відзначали, що сприймати його треба як карикатуру на сучасний світ. Можливо, але поки що всі обурювалися тим, як показані колеги та нові друзі головної героїні – творці шоу поглумилися й над українськими дівчатами.

У четвертій серії другої частини серіалу показано, як на курсах з французької мови Емілі знайомиться з Петрою – емігранткою з Києва, яка теж вивчає мову. Дівчата повинні спілкуватися французькою, щоб тренуватися.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Під час прогулянки містом, вони вирішують зайти до бутика з брендовими речами і починають приміряти все на себе. У якусь мить Емілі каже, що не може собі дозволити сумку з того магазину, після чого Петра просто виводить нову знайому з магазину, пропонуючи вкрасти речі. Коли головна героїня каже, що речі треба повернути, Петра налякано кричить: "Мене ж депортують!".

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Багатьох українців обурило те, як показана Петра у серіалі: ексцентрична, не стильна, дурна та ще й злодійка. Багато українців сприйняли персонаж дівчини як особисту образу, адже в ній показали зібраний стереотипний образ українців у Європі.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Зіграла Петру українка Дар'я Панченко. Дівчина народилася у Києві, тут же здобула освіту, проте у 19 років переїхала до Франції. Звичайно, добре, що для цієї ролі запросили справжню українку, і те, що нарешті в американському проєкті українка говорила українською мовою, а не російською, але все ж її персонаж багатьох образив.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Не можна не відзначити і те, що творці серіалу знову не усвідомлюють те, що показують глядачам та буквально їх обдурюють, адже коли героїня сказала, що не може собі дозволити сумку, вона збрехала. На Емілі на той момент був одягнений жакет від бренду Vassilis Zoulias за 450 євро, а також шкіряні чоботи від Skorpios за 950 євро.

Тому висновок у цій історії один – у сучасному світі потрібно бути толерантним стосовно до будь-якої нації, раси, релігії, жарти про подібні речі залишити у минулому та перестати обманювати глядачів.

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