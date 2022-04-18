"Діти ховаються в холодних підвалах без їжі, нажахані": Злата Огнєвіч закликає врятувати маріупольців

Співачка написала допис про блокаду Маріуполя.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram допис, у якому закликала врятувати жителів та захисників і захисниць Маріуполя, який зараз в окупації російських окупантів.

"Врятуйте Маріуполь #Деблокада!!!

Діти ховаються в холодних підвалах, бомбосховищах, без їжі, нажахані, голодні, з єдиним бажанням ВИЖИТИ. Є багато поранених. Є випадки, коли окупанти змушують людей розбирати завали, а тільки потім роздають їжу.

Бійці щодня втрачають побратимів. ЗСУ, полк АЗОВ, морські піхотинці, НГУ, прикордонники, бойові підрозділи - кращі з кращих!

Боєприпаси, ліки, їжа закінчуються. Голодні непритомності, але все одно в бій… Офіцерська честь, яка не дозволяє їм кинути своїх, українців, яких вони присяглися захищати. Вони розуміють, що значить вдягти шеврон й дати клятву.

Бійці чекають на зброю і підкріплення! До сих пір мають надію, що до них ПРИЙДУТЬ і нададуть таку потрібну допомогу", - написала співачка.

Злата розуміє, що її голос – це крапля в морі, але це все одно голос.

Вона також підтримала всіх захисників і захисниць Маріуполя.

"Хлопці і дівчата, які стоять на захисті фортеці Маріуполь. Ви - найкращі, найсильніші! Матиму за честь познайомитися з Вами і святкувати Перемогу. Бо маю надію, що Ви повернетесь живими, цілими, неушкодженими. Я маю НАДІЮ, що керівництво здійснить ДЕБЛОКАДУ. Я все ще вірю в це і ЗАКЛИКАЮ зробити якомога скоріше!" – додала Огнєвіч.

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