Діти – копії батьків: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж замилувала сімейними знімками

Ромі Стридж потішила фоловерів в Instagram новими сімейними знімками. На них молода матуся позує з донькою – 2-річною Мінт - на руках, а чоловік Лоренс ван Ліувен тримає на руках меншу доньку – Джун, якій 11 лютого виповниться 3 місяці. Сімя одягнена у чорний family look.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Діти дуже схожі на своїх батьків, особливо Мінт – копія мами. Модель навіть одягла доньці на обличчя чорні окуляри, як у неї. На одному з фото Ромі з донькою демонструють губи "качечкою" – це вийшло дуже мило.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Стридж показала, який мала вигляд на останніх тижнях вагітності.

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