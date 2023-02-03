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Діти – копії батьків: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж замилувала сімейними знімками

Діти – копії батьків: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж замилувала сімейними знімками

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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513
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Діти – копії батьків: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж замилувала сімейними знімками

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

27-річна нідерландська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret показала підрослих дітей.

Ромі Стридж потішила фоловерів в Instagram новими сімейними знімками. На них молода матуся позує з донькою – 2-річною Мінт - на руках, а чоловік Лоренс ван Ліувен тримає на руках меншу доньку – Джун, якій 11 лютого виповниться 3 місяці. Сімя одягнена у чорний family look.

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж
Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Діти дуже схожі на своїх батьків, особливо Мінт – копія мами. Модель навіть одягла доньці на обличчя чорні окуляри, як у неї. На одному з фото Ромі з донькою демонструють губи "качечкою" – це вийшло дуже мило. 

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж
Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Стридж показала, який мала вигляд на останніх тижнях вагітності.

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Дата публікації
Перегляди
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