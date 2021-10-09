Дітям не дивитися: Демі Роуз оголеною продемонструвала пишні сідниці

Модель показала відверте відео з відпочинку в Мексиці.
Невгамовна Демі Роуз не припиняє засипати фоловерів в Instagram відвертим контентом. Вона подумала, що вистачить публікувати світлини в одязі, і роздяглася.
Модель виклала фото і відео з Тулума, на яких постала у чому мати народила.
Демі позувала повністю голою біля басейну на тлі Карибського моря. Вона продемонструвала на камеру сексуальні форми: пишні сідниці і тонку талію. Фігура Роуз — "пісковий годинник" — має дуже спокусливий вигляд.
(щоб подивитися на відверте відео, гортайте вправо)
Минулого разу Демі в образі русалки похизувалася спокусливими вигинами тіла. Красуня топлес позувала спиною до камери біля ліжка з балдахіном. З одягу на ній була тканина з блакитним принтом, яка імітувала хвіст русалки.
Читайте також:
Жриця кохання: Демі Роуз у леопардовому купальнику продемонструвала пишні груди і сідниці
Спокушає шанувальників: Демі Роуз у сукні з відвертими вирізами блиснула пишними грудьми
В бікіні кольору Апероль: Демі Роуз спокусливо продемонструвала пишний бюст і тонку талію