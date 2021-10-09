Дітям не дивитися: Демі Роуз оголеною продемонструвала пишні сідниці

Модель показала відверте відео з відпочинку в Мексиці.

Невгамовна Демі Роуз не припиняє засипати фоловерів в Instagram відвертим контентом. Вона подумала, що вистачить публікувати світлини в одязі, і роздяглася.

Модель виклала фото і відео з Тулума, на яких постала у чому мати народила.

Демі позувала повністю голою біля басейну на тлі Карибського моря. Вона продемонструвала на камеру сексуальні форми: пишні сідниці і тонку талію. Фігура Роуз — "пісковий годинник" — має дуже спокусливий вигляд.

(щоб подивитися на відверте відео, гортайте вправо)

Минулого разу Демі в образі русалки похизувалася спокусливими вигинами тіла. Красуня топлес позувала спиною до камери біля ліжка з балдахіном. З одягу на ній була тканина з блакитним принтом, яка імітувала хвіст русалки.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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