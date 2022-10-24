Дітям не дивитися: Lizzo без штанів потверкала на камеру великими сідницями

Lizzo відома своїми провокаційними витівками. Вона ніколи не комплексує, не соромиться свого тіла і залюбки демонструє свої форми у найвідвертіших вбраннях.

Цього разу артистка сходила на вечірку, де добряче повеселилася з друзями.

Lizzo одягла на паті рожевий кроптоп і труси, які переходять у панчохи. Кілька пасм волосся вона пофарбувала в рожевий, зробила насичений макіяж з акцентом на пишних віях і довгий гострий рожевий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, а на обличчя одягла гламурні окуляри зі стразами.

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Репвиконавиця відривалася на повну. Вона навіть з подругою потверкала на камеру, з гордістю демонструючи свою пишну п'яту точку.

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