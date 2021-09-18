Дітям не дивитися: провокаційна британська телезірка показала голі сідниці

Ох, і спокусниця Глоя Феррі. Вона знову спокушає шанувальників своїми відвертими знімками.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram провокаційну світлину.

На ній дівчина позує у чорній відвертій білизні, яка складається з прозорого бюстгальтера і стрингів з тонкою мотузкою. Тому пишні сідниці Глої повністю оголені і розбурхують уяву її фоловерів.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Образ красуня доповнила укладанням з локонами і, як завжди, насиченим макіяжем з акцентом на пишних віях.

Ще Феррі продемонструвала свою п'яту точку в обтислій помаранчевій сукні з принтом тай-дай і драпуванням на спідниці.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Вона також показала, який вигляд в цьому луці має її фігура спереду. Ефектний вигляд має пишне декольте.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Читайте також: Навкарачки: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними формами

Відверті образи Глої Феррі (45 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання