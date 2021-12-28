Дітям не дивитися: смілива Демі Роуз повністю роздяглася перед камерою

Дітям не дивитися: смілива Демі Роуз повністю роздяглася перед камерою

Британська "Кім Кардашян" показала своє оголене фото.

Невгамовна Демі Роуз навіть на Різдво засипала своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками. На одному з них смілива Демі позує на червоному тлі повністю оголеною. Свої інтимні місця вона прикриває руками.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Модель вирішила взути лише білі кудлаті уггі. Волосся вона розпустила, зробила насичений макіяж із червоною помадою та завершила лук червоним манікюром.

Раніше Роуз похизувалася сексуальними формами у мереживній білизні сливового кольору.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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