Дітям не дивитися: смілива Демі Роуз повністю роздяглася перед камерою

Британська "Кім Кардашян" показала своє оголене фото.
Невгамовна Демі Роуз навіть на Різдво засипала своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками. На одному з них смілива Демі позує на червоному тлі повністю оголеною. Свої інтимні місця вона прикриває руками.
Модель вирішила взути лише білі кудлаті уггі. Волосся вона розпустила, зробила насичений макіяж із червоною помадою та завершила лук червоним манікюром.
Раніше Роуз похизувалася сексуальними формами у мереживній білизні сливового кольору.
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