Дівчина Леонардо Ді Капріо позувала топлес у басейні

26-річна італійська модель Вітторія Черетті полетіла у відпустку. Куди саме, вона не повідомила, як і те, з ким відпочиває. У своєму Instagram дівчина поділилася серією фото, які підписала: "Від пляжу до гір", маючи на увазі, мабуть, що відпочинок вийшов дуже насиченим та активним.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

На одному з фото Вітторія позувала топлес у басейні. Голі груди вона прикрила руками.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

Черетті засмагала на пляжі, каталася на квадроциклі, займалася хайкінгом у горах і вигулювала свої стильні образи.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

Зазначимо, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла в світ. Вітторія відвідала якусь вечірку і похизувалася своїм образом у чорній вінтажній мінісукні від Gucci.

instagram.com/vittoria

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