Дівчина Леонардо Ді Капріо позувала у сукні з екстремально високим розрізом

26-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – взяла участь у зніманнях для промокампанії Versace.

instagram.com/vittoria/

Дівчина позувала у довгій чорній сукні з дуже високим розрізом, який оголив її стегно. Вона була в чорних капронових колготках, туфлях на високих підборах і з червоною сумкою на ланцюжку.

Також Вітторія приміряла чорну водолазку та шкіряну чорну спідницю, які доповнила великим ланцюжком та браслетом, а також сумкою Versace.

instagram.com/vittoria

Глава Модного дому Versace – Донателла Версаче – теж показала у своєму Instagram знімки з цих зніманнь та показала, як створюється промокампанія колекції осінь-зима 2024 року.

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До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше Вітторі Черетті продемонструвала гарний образ – вона показувала, у чому та як святкувала своє 26-річчя.

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