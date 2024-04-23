Дівчина Леонардо Ді Капріо в бікіні позувала на березі океану

25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – нещодавно повернулася з відпочинку, але точно своє місце розташування не називала, проте регулярно ділилася звідти красивими фотографіями.

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Так, на одному з фото модель зображена на березі океану. На ній чорне бікіні та сонцезахисні окуляри.

instagram.com/vittoria

Нагадаємо, Вітторія – успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.

Нещодавно вона виходила на подіум на показі Chloe, який відбувся у рамках Тижня моди у Парижі.

instagram.com/vittoria

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