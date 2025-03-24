Дівчина-весна: американська акторка у зеленій сукні і з квітами на шиї з'явилася у Нью-Йорку

31-річна зірка фільмів "Пурпурові серця" і "Ручна поклажа" – Софія Карсон – мала яскравий і дуже гарний вигляд.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка Софія Карсон. Вона була схожою на справжню дівчину-весну, адже мала яскравий вигляд.

Софія була одягнена у насичено-зелену сукню міді з глибоким V-подібним вирізом і довгими рукавами. Вбрання вона скомбінувала із темно-зеленими шкіряними чоботами на стійких підборах і сумкою темно-бірюзового відтінку.

Софія Карсон / Фото: Getty Images

Карсон зробила гладку зачіску, макіяж із чорними стрілками і пишними накладними віями, а також молочний манікюр. Вуха акторка прикрасила сережками-цвяшками і коктейльною каблучкою з діамантами.

Головним акцентом у її весняному образі був чокер у вигляді ніжних і великих квітів на шиї.

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