Дівчинка-скандал: згадуємо найепатажніші вбрання іменинниці Майлі Сайрус

Сьогодні свій день народження святкує одна з найскандальніших, найяскравіших і, без сумніву, найрозкутіших співачок. Дівчині виповнюється 29 років, і вона справжня суперзірка, про яку говорить весь світ.

У тому, що стане співачкою, Майлі не сумнівалася, адже народилася в заможній родині знаменитого кантрі-музиканта Біллі Рея Сайруса і свою кар'єру почала дуже рано, знявшись у серіалі "Ханна Монтана". Це проклало їй шлях у світ музики, де вона прославилася ще більше завдяки своєму таланту і скандальним витівкам. Адже ще з дитинства за артисткою закріпився статус бунтарки, яким вона успішно користується й зараз.

Маючи гострий язик, сміливість і, схоже, що повну відсутність сорому, вона вдало будує кар'єру епатажної зірки. Майлі неодноразово з'являлася на сценах різних музичних премій у напівголих вбраннях, приходила на знамениті шоу без білизни, то розлучалася, то сходилася зі своїм колишнім, зняла вже не один десяток відвертих кліпів і постійно змінює імідж.

Сьогодні ми вирішили пригадати найпровокативніші та найсміливіші образи Майлі Сайрус, в яких вона з'являлася на публіці.

2013 року дівчина виступила на VMA. Вона вийшла на сцену в оточенні гігантських плюшевих ведмедів, одягнена в купальник з принтом у вигляді ведмедика і виконала сингл We Can not Stop.

Майлі Сайрус / Associated Press

Просто на сцені вона його зняла, залишившись у ліфчику і трусах.

Майлі Сайрус / Associated Press

Цього ж року дівчина вийшла на сцену музичного фестивалю IHeartRadio в сукні-сітці. Груди вона заклеїла й одягла штучну шубу.

Майлі Сайрус / Associated Press

2014 рік. Майлі на галаконцерті amfAR Inspiration в Milk Studios, який проводився в Лос-Анджелесі. Співачка з'явилася в чорній сукні Tom Ford — теж дуже сміливій і відкритій.

Майлі Сайрус / Associated Press

Також 2014-го вона вийшла на сцену, під час свого туру Bangerz в Мехіко, в помаранчевому купальнику і теж у шубі.

Майлі Сайрус / Associated Press

А ось у Філадельфії в межах цього ж турне з'явилася на сцені в костюмі з грошей.

Майлі Сайрус / Associated Press

Найбагатшим на дивні сценічні костюми у Майлі був 2015 рік. Тоді зірка стала ведучою на MTV Video Music Awards, де виходила на сцену одразу в декількох костюмах. Ці образи стали одними з найепатажніших в її кар'єрі — один відвертіший за інший.

Майлі Сайрус / Associated Press

Майлі Сайрус / Associated Press

Майлі Сайрус / Associated Press

Майлі Сайрус / Associated Press

Getty Images

Найбільше розмов викликала "гола" сукня, всипана камінням, від Versace, в якій Майлі з'явилася на червоній доріжці.

Getty Images

Getty Images

Минулого року на премію MTV Video Music Awards вона прийшла в повністю прозорому вбранні. Дівчина вибрала максісукню Mugler в блискучий "горошок" і з рукавами.

Майлі Сайрус / Getty Images

Майлі Сайрус / Getty Images

