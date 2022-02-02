Дівчинка виросла: Кая Гербер у спідній білизні пікантно позувала перед камерою

20-річна донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера – Кая – опублікувала нові знімки у блогу.

Юна модель, яка успішно йде стопами своєї знаменитої матері, поділилася декількома знімками, на яких позує в спідній білизні від Calvin Klein. Кая взазнімкована в білому спортивному комплекті, сидячи на кріслі, а також показала короткий ролик, як позує на підлозі.

"Дома в #mycalvins", — написала під знімками Кая.

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Це не вперше модель показує себе в спідній білизні. З брендом білизни Кая співпрацює від 2018 року, дебютувавши на показі марки сезону осінь-зима 2018-2019. Мати Каї — Сінді Кроуфорд — свого часу також була музою бренду в 90-ті.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

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