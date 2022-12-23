Дівчинка виросла: Лені Клум запостила у блогу пікантне фото з бойфрендом

Лені зазнімкована в обіймах 19-річного Аріса Рачевського на дивані. Вони обидвоє пронизливо дивляться в камеру, дівчина сидить на руках у хлопця та обіймає його за шию.

"З моєю коханою людиною", — лаконічно підписала кадр манекенниця.

Пара зустрічається вже більше трьох років, хоча Лені й не часто тішить шанувальників спільними знімками з бойфрендом.

Іноді пара разом виходить на червоні доріжки, хоча частіше, звичайно, Лені сяє там зі своєю мамою Гайді Клум. Вони наче подруги.

Якось в інтерв'ю журналу People Лені Клум заявила, що багато працює над тим, щоб зробити кар'єру моделі. Хоча й не заперечує, що багато в чому їй допомогла знаменита мати.

Лені Клум із бойфрендом / Фото: Getty Images

"Мені дійсно допомогли почати, і я знаю, що люди мріють почати з того, що я маю", — сказала Лені після дефіле для Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані в липні, а її мати Гайді з гордістю знімала її із зали. "Я така вдячна, що змогла взяти те, що подарувала мені моя мама. Але я працюю і витрачаю час", - додала модель.

Гайді та Лені Клум / Фото: Getty Images

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