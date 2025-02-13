Дівчинка з довгим волоссям: Дженніфер Еністон показала своє дитяче фото

11 лютого відома американська акторка, продюсерка, режисерка та бізнесвумен – Дженніфер Еністон – відсвяткувала своє 56-річчя. На честь цього вона вирішила заглянути до своїх архівів та показати своє дитяче фото.

Маленька Джен позує в чорному топі та спідниці з принтом, а на її голові – пов'язка. "Дякую за всі ваші прекрасні побажання до дня народження! Ця дитина почувається дуже вдячною та коханою", — написала зірка під фото.

З днем ​​народження привітала свою подругу та колежанку по серіалу "Друзі" акторка Кортні Кокс. Вона опублікувала в Instagram їхнє спільне фото і написала під ним: "З днем ​​народження, моя подружка на все життя. Ніколи не буде більш щедрішої, люблячої, красивішої, талановитої, веселої, вірношої подруги. Я почуваюся такою щасливою поряд з тобою".

Еністон і Кокс потоваришували на зніманнях серіалу "Друзі", в якому вони зіграли Рейчел Грін та Моніку Геллер, 1994 року, і з того часу – вже понад 30 років – залишаються близькими подругами. Кортні обрала Дженніфер як хрещену для своєї доньки Коко, якій уже 20 років.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон у пікантному луку постала на нових рекламних фото та відео. Акторка продемонструвала у ролику свої м'язисті руки та підтягнуте тіло, представши перед камерою у кроптопі та лосинах, а також у чорних кросівках.

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