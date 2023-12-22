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Дівчинка з кастаньєтами: Софія Вергара показала своє дитяче фото

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Дівчинка з кастаньєтами: Софія Вергара показала своє дитяче фото

Софія Вергара показала своє дитяче фото / Фото: Getty Images

Щочетверга в соцмережах користувачі публікують архівні фотографії з хештегом #tbt — Throwback Thursday.

Селебріті – не винятки, і теж полюбляють показати ретро-фото. Так, 51-річна колумбійська актриса та ведуча Софія Вергара показала себе у дитинстві.

Софія Вергара у дитинстві / © Instagram Софії Вергари
Софія Вергара у дитинстві / Фото: Instagram Софії Вергари

На фото вона позує в пишній червоній сукні в білий горох з воланами на рукавах і подолі. У руках вона тримає кастаньєти, її волосся туго зібране, а на шиї – червоне намисто. "Карнавал у Барранкіллі", — підписала фото актриса.

Нагадаємо, раніше Софія Вергара підкреслила красиву фігуру обтислою сукнею від Saint Laurent, яку доповнила чорною сумкою Bottega Veneta.

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Дата публікації
Перегляди
168
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