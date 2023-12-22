Дівчинка з кастаньєтами: Софія Вергара показала своє дитяче фото

Щочетверга в соцмережах користувачі публікують архівні фотографії з хештегом #tbt — Throwback Thursday.
Селебріті – не винятки, і теж полюбляють показати ретро-фото. Так, 51-річна колумбійська актриса та ведуча Софія Вергара показала себе у дитинстві.
На фото вона позує в пишній червоній сукні в білий горох з воланами на рукавах і подолі. У руках вона тримає кастаньєти, її волосся туго зібране, а на шиї – червоне намисто. "Карнавал у Барранкіллі", — підписала фото актриса.
Нагадаємо, раніше Софія Вергара підкреслила красиву фігуру обтислою сукнею від Saint Laurent, яку доповнила чорною сумкою Bottega Veneta.
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