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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Дівчина Леонардо Ді Капріо підкреслила стрункі ноги білою мінісукнею

Модель показала фото із бекстейджу зніманнь реклами для відомого бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — показала у своєму Instagram, як проходили знімання реклами для б’юті-лінійки Dolce & Gabbana. Локацією було обрано острів Капрі в Італії.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Модель позувала на яхті у білій мінісукні, що підкреслила її фігуру, та білих туфлях-слінгбеках із заклепками. У руках Вітторія тримала невелику сумочку. Весь образ дівчини був від Dolce&Gabbana, що не дивно.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Пізніше в цьому луку вона вийшла на вечірню прогулянку.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Крім роботи Черетті встигла відпочити — вона вирушила на пляж. Вітторія в бікіні в клітинку віші позувала на шезлонгу, її пляжний образ доповнювали чорні окуляри, а в руках вона тримала книжку.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ні модель, ні актор не підтверджують чутки про їхній роман.

Пара познайомилася через спільних друзів на Ібіці влітку 2023-го. У березні 2024-го з’явилися чутки про їхнє заручини — Черетті була помічена з кільцем на безіменному пальці. Ці чутки також не були підтверджені.

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті повторила образ Анджеліни Джолі, одягнувши зовсім прозору сукню. Вона відвідала захід Annual Global Gala у Нью-Йорку, який проводився для фонду King’s Trust.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

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