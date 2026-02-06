ТСН у соціальних мережах

Дівчина Леонардо Ді Капріо у білій сукні винесла італійський прапор на відкритті Олімпійських ігор-2026

Вітторія Черетті мала важливу місію під час офіційної церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — взяла участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбулася в Італії.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Associated Press

На початку параду країн на легендарному стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані модель несла прапор Італії. Вона мала красивий вигляд у білосніжній сукні максі з перламутровим ефектом, високою горловиною, довгими рукавами і спідницею А-сиилуету.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Волосся Вітторії було зібране у гладкий високий пучок, а на обличчі був ніжний макіяж із рожевими рум’янами.

