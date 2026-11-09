Вітторія Черетті / © Associated Press

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28-річна італійська супермодель Вітторія Черетті стала однією з гостей щорічного гала-вечора LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі. Для виходу на червону доріжку модель обрала елегантну чорну сукню Gucci, зробивши ставку на лаконічний дизайн та ефектні деталі.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Черетті з’явилася перед фотографами у довгій оксамитовій сукні з відкритими плечима та структурованим силуетом. Головною особливістю сукні став високий бічний розріз, який практично повністю оголював ногу моделі та додавав образу чуттєвості.

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Вітторія Черетті / © Associated Press

Вітторія доповнила свій наряд чорними туфлями з гострим носком від Giuseppe Zanotti та ефектними прикрасами ювелірного бренду Niko Koulis — діамантовим кольє та сережками. Модель зібрала волосся назад, а в макіяжі зробила акцент на очах.

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Вітторія Черетті / © Associated Press

Образ Черетті став прикладом того, як класична чорна сукня може виглядати ефектно завдяки продуманому крою та виразному силуету.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку об’єднує представників кіно, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних програм Музею мистецтв округу Лос-Анджелес.

Цього року серед його гостей також були супермодель Кендіс Свейнпол у відвертій сукні зі срібних ниток, а також трансгендерна модель Алекс Консані у скульптурній сукні.

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