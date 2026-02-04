- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — підкреслила стрункі ноги мереживним міні
Модель продемонструвала образ у прозорій сукні.
27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — похизувалася у своєму Instagram своїм новим луком. Вона позувала на фото в мереживній прозорій мінісукні з довгими рукавами, під яку не вдягнула бюстгальтера, а лише білі шорти або труси.
Свій сміливий образ дівчина доповнила чорною сумкою зі штучного хутра і чорними сабо на високих підборах. Волосся Вітторії було розпущене, а на її обличчі практично був відсутній макіяж. Куди зібралася в такому вбранні, італійка не повідомила.
Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ні модель, ні актор не підтверджують чуток про їхній роман.
Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті зайнялася снорклінгом на відпочинку.