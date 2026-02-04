Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — похизувалася у своєму Instagram своїм новим луком. Вона позувала на фото в мереживній прозорій мінісукні з довгими рукавами, під яку не вдягнула бюстгальтера, а лише білі шорти або труси.

Свій сміливий образ дівчина доповнила чорною сумкою зі штучного хутра і чорними сабо на високих підборах. Волосся Вітторії було розпущене, а на її обличчі практично був відсутній макіяж. Куди зібралася в такому вбранні, італійка не повідомила.

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ні модель, ні актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті зайнялася снорклінгом на відпочинку.