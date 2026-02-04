ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — підкреслила стрункі ноги мереживним міні

Модель продемонструвала образ у прозорій сукні.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — похизувалася у своєму Instagram своїм новим луком. Вона позувала на фото в мереживній прозорій мінісукні з довгими рукавами, під яку не вдягнула бюстгальтера, а лише білі шорти або труси.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Свій сміливий образ дівчина доповнила чорною сумкою зі штучного хутра і чорними сабо на високих підборах. Волосся Вітторії було розпущене, а на її обличчі практично був відсутній макіяж. Куди зібралася в такому вбранні, італійка не повідомила.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ні модель, ні актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті зайнялася снорклінгом на відпочинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie