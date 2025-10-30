- Дата публікації
Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — підкреслила стрункі ноги мінісукнею
Зірка продемонструвала ніжний образ для виходу у світ.
27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті - поділилася в Instagram своїм образом для виходу у світ.
Вона одягла білу мінісукню з плісируванням і на тонких бретельках, яка підкреслила її стрункі ноги. Образ моделі доповнювали молочні мюлі від Alaïa з вирізом-краплинкою і блискучий чокер на шиї.
Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.
