Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — підкреслила стрункі ноги мінісукнею

Зірка продемонструвала ніжний образ для виходу у світ.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті - поділилася в Instagram своїм образом для виходу у світ.

Вона одягла білу мінісукню з плісируванням і на тонких бретельках, яка підкреслила її стрункі ноги. Образ моделі доповнювали молочні мюлі від Alaïa з вирізом-краплинкою і блискучий чокер на шиї.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті — поділилася сміливим фото. Дівчина показала в Мережі, як провела літо.

Дата публікації
