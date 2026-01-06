ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
425
1 хв

Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — показала, як відпочила на яхті мільярдера Безоса

Найімовірніше, модель була в компанії коханого, але його фото не показала.

Юлія Кудринська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — показала у своєму Instagram, як провела перший тиждень нового року. Вона, судячи з фото папараці та інформації в західних ЗМІ, у компанії свого коханого відпочивала на розкішній яхті мільярдера Джеффа Безоса в Карибському морі, біля берегів острова Сен-Бартелемі.

Модель опублікувала знімки своїх луків, а ось спільні фото з Леонардо не показала.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія позувала в прозорих вбраннях, мінішортах, вечірніх сукнях і в сарафані. «У мене прекрасне передчуття щодо 2026 року», — написала італійка під публікацією.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті сходила на вечірку в леопардовому боді та колготках у сітку.

