ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — у «голій» сукні знялася для глянцю

Модель з'явилася в новій сміливій фотосесії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою нового випуску d la Repubblica. Для фотосесії стилісти підібрали для моделі сміливі образи.

Вона була зображена в «голій» мереживній сукні, крізь яку просвічувалася спідня білизна, у білій і чорній в’язаних сукнях, у сірому бра тощо.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

На одному з фото Вітторія позувала у ванній з піною, на її ногах були високі чоботи.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Раніше, нагадаємо, дівчина Лео Ді Капріо затьмарила всіх на прем’єрі його нового фільму. Вона мала карколомний вигляд у довгій білій сукні від Tom Ford, яку вона доповнила туфлями на підборах, прикрасами з діамантами та елегантним клатчем Jimmy Choo.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
450
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie