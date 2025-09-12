Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою нового випуску d la Repubblica. Для фотосесії стилісти підібрали для моделі сміливі образи.

Вона була зображена в «голій» мереживній сукні, крізь яку просвічувалася спідня білизна, у білій і чорній в’язаних сукнях, у сірому бра тощо.

На одному з фото Вітторія позувала у ванній з піною, на її ногах були високі чоботи.

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Раніше, нагадаємо, дівчина Лео Ді Капріо затьмарила всіх на прем’єрі його нового фільму. Вона мала карколомний вигляд у довгій білій сукні від Tom Ford, яку вона доповнила туфлями на підборах, прикрасами з діамантами та елегантним клатчем Jimmy Choo.