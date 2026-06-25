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- Шоу-бізнес
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Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо позувала в бікіні під час відпочинку
Італійка поділилася яскравими фотографіями з відпустки на островах.
27-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — полетіла на відпочинок до екзотичного місця — Французької Полінезії, заморської території Франції, розташованої в південній частині Тихого океану. Звідти вона вже поділилася серією барвистих фото.
Вітторія позувала в жовто-чорному бікіні на березі океану, а також серед пальм та екзотичної рослинності.
Зазначимо, що Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцевих журналів та в рекламі відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Вона входить до списку «Нових облич» свого покоління і є однією з найпопулярніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року.
В інтерв’ю журналу Vogue Черетті одного разу зізналася, що її іноді засмучує, коли оточуючі сприймають її виключно як «дівчину Леонардо Ді Капріо», не помічаючи її власних досягнень у світі моди та успішної кар’єри, яку вона побудувала задовго до початку цих стосунків.
Нагадаємо, що раніше папараці помітили Вітторію Черетті та Леонардо Ді Капріо, але не разом.