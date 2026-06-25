ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо позувала в бікіні під час відпочинку

Італійка поділилася яскравими фотографіями з відпустки на островах.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — полетіла на відпочинок до екзотичного місця — Французької Полінезії, заморської території Франції, розташованої в південній частині Тихого океану. Звідти вона вже поділилася серією барвистих фото.

Вітторія позувала в жовто-чорному бікіні на березі океану, а також серед пальм та екзотичної рослинності.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, що Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцевих журналів та в рекламі відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Вона входить до списку «Нових облич» свого покоління і є однією з найпопулярніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року.

В інтерв’ю журналу Vogue Черетті одного разу зізналася, що її іноді засмучує, коли оточуючі сприймають її виключно як «дівчину Леонардо Ді Капріо», не помічаючи її власних досягнень у світі моди та успішної кар’єри, яку вона побудувала задовго до початку цих стосунків.

Нагадаємо, що раніше папараці помітили Вітторію Черетті та Леонардо Ді Капріо, але не разом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie