Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо позувала в шортах і топлес

Вітторія Черетті

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27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою літнього випуску французької редакції Harper’s Bazaar. На обкладинці глянцю вона позувала практично без макіяжу та з поясом з великими бляхами від Celine, який вона одягла на шию.

Вітторія Черетті

У сміливому фотосеті дівчина позувала топлес, міняючи тільки шорти — вона приміряла хутряні, шкіряні та розшиті паєтками. Всі образи Вітторії доповнювали аксесуари Celine.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Входить до списку «Нових облич» покоління та є однією з найзатребуваніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го.

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В інтерв’ю виданню Vogue Черетті якось відверто ділилася, що її часом дратує, коли суспільство сприймає її виключно як «дівчину Ді Капріо», знецінюючи її власні великі досягнення в індустрії моди.

Раніше, нагадаємо, Вітторію Черетті та Леонардо Ді Капріо помітили папараці, але не разом. Зіркова пара вийшла з будівлі окремо і намагалися не привертати до себе уваги.

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