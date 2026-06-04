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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо позувала в шортах і топлес

Італійка знялася в новій фотосесії для глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою літнього випуску французької редакції Harper’s Bazaar. На обкладинці глянцю вона позувала практично без макіяжу та з поясом з великими бляхами від Celine, який вона одягла на шию.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

У сміливому фотосеті дівчина позувала топлес, міняючи тільки шорти — вона приміряла хутряні, шкіряні та розшиті паєтками. Всі образи Вітторії доповнювали аксесуари Celine.

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Вітторія Черетті

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Входить до списку «Нових облич» покоління та є однією з найзатребуваніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го.

В інтерв’ю виданню Vogue Черетті якось відверто ділилася, що її часом дратує, коли суспільство сприймає її виключно як «дівчину Ді Капріо», знецінюючи її власні великі досягнення в індустрії моди.

Раніше, нагадаємо, Вітторію Черетті та Леонардо Ді Капріо помітили папараці, але не разом. Зіркова пара вийшла з будівлі окремо і намагалися не привертати до себе уваги.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
139
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