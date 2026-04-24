Шоу-бізнес
82
Дівчина Венсана Касселя — модель Нара Баптіста — показала себе на перших місяцях вагітності

Модель вирішила згадати, як проходила її вагітність.

Юлія Кудринська
Нара Баптіста

Нара Баптіста

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста 7 січня минулого року вперше стала мамою — у неї народився син, якому дали ім’я Каетано. Батьком дитини є 58-річний актор Венсан Кассель, з яким Нара почала стосунки 2023 року — незабаром після його розставання з дружиною, моделлю Тіна Кунакі.

У своєму Instagram модель вирішила згадати, як минули перші місяці її вагітності, про яку тоді майже ніхто не знав. Вона опублікувала фото, на якому позує з подругами — вони поклали руки на її ще непомітний живіт.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

А також відео, в якому зображена в прозорій кофті та бікіні.

Нара Баптіста

Зазначимо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптистою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею в листопаді 2023-го. А в травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем’єрою фільму «Партенопа».

Раніше, нагадаємо, дівчина Венсана Касселя позувала у сміливій сукні та з цікавими аксесуарами.

