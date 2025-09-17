ТСН у соціальних мережах

Дівчина Венсана Касселя — модель Нара Баптиста — у мереживній білизні блиснула підкачаним пресом

Дівчина і молода мама перебуває в чудовій фізичній формі.

Юлія Кудринська
Нара Баптиста

Нара Баптиста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста поділилася новою серією сміливих фото у своєму Instagram. На чорно-білих фото вона зображена на ліжку.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

«Ставши матір’ю Каетано, я стала кращою версією себе. Всередині і зовні», — написала модель під фото.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Дівчина позує в білій мереживній білизні. Вона у чудовій фізичній формі — привертає увагу її підкачаний прес. Нагадаємо, 7 січня цього року Нара народила свою першу дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Крім сина Венсан виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Про те, де відбулося знайомство Нари і Касселя, інформації немає, але, найімовірніше, це трапилося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є будинок у Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптиста показувала, як провела відпочинок з коханим — вони покаталися на водному мотоциклі.

