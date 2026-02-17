ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
386
1 хв

Дівчина Венсана Касселя позувала топлес і в хутряному капелюсі від Руслана Багінського

Модель поділилася в Мережі сміливими фото.

Юлія Кудринська
Нара Баптиста

Нара Баптіста

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста поділилася у своєму Instagram кількома фотографіями, на яких вона позувала топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

На дівчині був лише хутряний капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Вартість такого головного убору зараз становить 17 486 грн.

7 січня минулого року Нара вперше стала мамою — вона народила сина від 59-річного відомого актора Венсана Касселя, з яким зустрічається з 2023-го. Хлопчику дали ім’я Каетано.

Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше, нагадаємо, Венсан Кассель з коханою-моделлю Нарою Баптістою відпочили на яхті.

386
